Primul oraș din România în care bișnițarii nu vor mai avea tarabe în piețe In piețele din Brașov vor avea acces doar agricultorii, nu și speculanții, spun autoritațile locale. Iar pentru asta, cine va avea taraba in piața, va fi verificat și daca are terenul necesar cultivarii de legume și fructe. rașov devine primul oraș din Romania care lanseaza o inițiativa puternica impotriva traficanților, susținand ferm producatorii agricoli autentici. In plus, nivelul pesticidelor din fructe și legume va fi supus controlului strict al inspectorilor. Aceste masuri au fost puse in aplicare in urma adoptarii unei hotarari de catre Consiliul Local din Brașov, care are ca scop curațarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce preocuparea consumatorilor pentru alimentația sanatoasa crește, la fel crește și interesul pentru produsele artizanale naturale. Producatorii locali pot menține tradițiile vii, trecand dincolo de alimentele produse in masa, folosind cele mai bune ingrediente și metode tradiționale, transmise…

- Noi reguli in industria alimentara din țara noastra! Eticheta produselor romanești se schimba, iar mezelurile, conservele, dar și alte produse autohtone vor avea o eticheta ce conține informații despre originea produselor și procesul de fabricație. Proiectul se afla acum in Parlament, iar unii producatori…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca scumpirile din ultima perioada au luat cu asalt pe toata lumea. Cand vine vorba de cireșe, ei bine, romanii prefera sa nu dea banii pe ele deocamdata. Iata cat costa un kilogram de cireșe in piețele din Romania! Nu oricine iși permite sa cumpere!

- CARAS-SEVERIN – Deputatul carasean crede ca „lumea a ajuns intr-un punct in care orice se promoveaza are succes, dar nu tot ce se promoveaza are și calitate“! Marius Damian spune ca a sustinut intotdeauna fermierii și producatorii locali, intrucat aceștia aduc pe mesele noastre calitate, dar din pacate…

- Partidul Social Democrat sprijina producatorii romani, iar parlamentarii social-democrați au inițiat deja un proiect de lege in acest sene. „Consumatorii au dreptul sa fie cat mai informați, sa identifice cat mai simplu și mai ușor care produse conțin materii prime romanești. PSD propune tricolorul…

- Parlamentarii PSD au inițiat un proiect de lege care prevede interzicerea mascata a prezenței insectelor in produsele alimentare comercializate in Romania. Astfel, produsele tradiționale romanești nu vor putea conține sub nicio forma insecte, iar produsele consacrate cu o anumita denumire care au introdus…

- Guvernul isi va intensifica sprijinul acordat fermierilor si producatorilor locali pentru a creste gradul de procesare, prelucrare si rafinare a produselor agricole in Romania, a spus prim-ministrul Nicolae Ciuca, in cadrul intalnirii pe care avut-o cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale…

- „Avem nevoie de mai multe depozite frigorifice si de conservare pentru producatorii romani, care astfel vor putea asigura continuitate extra-sezoniera in aprovizionarea lanturilor marilor retaileri cu legume-fructe, mezeluri si produse lactate. Guvernul isi va intensifica sprijinul acordat fermierilor…