Primul mesaj al lui Culiță Sterp după accidentul în care a condus drogat și beat Culița Sterp a transmis primul mesaj, dupa accidentul in care a fost implicat, produs in centrul orașului Cluj-Napoca. „Va pup pe toți, dragii mei. Nu am fugit nicaieri, aici sunt, pentru cei care va intrebați, doar ca, sincer, mi-a fost greu sa ies in fața voastra și sa va vorbesc și sa va spun ceva dupa toate cele intamplate. Am stat puțin sa ma gandesc, sa analizez totul la rece și chiar am avut nevoie de o pauza, sincer. Vreau sa imi cer scuze in primul rand lui Marius, baiatului implicat in accident , atat lui, cat și familiei lui cu care am ținut legatura și cu care m-am și impacat ulterior… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

