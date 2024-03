CNAIR, bună de plată după ce a murit un om Accidentul rutier s-a produs pe 3 iunie 2014. Un TIR s-a izbit de o alveola, a ieșit pe contrasens și a lovit un copac din marginea șoselei. Intr-o decizie cu impact major, judecatorii au hotarat ca Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sa acorde compensații familiei unui șofer decedat intr-un tragic accident petrecut pe DN 79 Oradea-Arad. Dupa un proces care a durat aproape un deceniu, instanța a concluzionat ca alveolele rutiere au fost proiectate și construite defectuos. Cu toate ca procesul a fost tergiversat, CNAIR a reamenajat deja toate alveolele din țara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit, a patra oara, termenul pentru desemnarea proiectantului care va finaliza studiul de fezabilitate al Autostrazii A 13 Bacau-Brașov. Daca pe 13 martie anunța ca noul termen va fi pe 19 martie, vineri – 15 martie – a amanat…

- CNAIR (Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) a facut publica lista celor 74 de locații cu radare fixe din Romania. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START…

- Asocierea Geval Com Strade SRL ndash; Verizon Art SRL s a adresat CNSC, solicitand anularea raportului procedurii si reanalizarea ofertelor depuse in cadrul licitatiei. Curtea de Apel Constanta va pronunta decizia in proces marti, 20 februarie 2024.Judecatorii Curtii de Apel Constanta urmeaza sa se…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR anunța ca, joi, a fost deschisa o banda de circulație numai pentru autovehiculele inmatriculate intr-un stat din Uniunea Europeana in cadrul Agenției de Control și Incasare din punctul vamal Calafat. Pe cealalta banda existenta va…

- ”In continuarea discutiilor permanente dintre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si patronatele din transportul rutier, astazi 13.02.2024, a avut loc, la sediul MTI, o noua intalnire intre ministrul Sorin Grindeanu si reprezentantii Confederatiilor patronale si Federatiilor reprezentative…

- Ofertant castigator este firma Almatar Trans SRL, controlata de Cristina Magdalena Tarara. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Combustibil tip M 15.000 litri DRDP Constantaldquo;, achizitia fiind atribuita prin anunt de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis azi la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia necesara atribuirii contractului pentru studiul de fezabilitate pentru construirea Drumului Expres Cluj - Dej.CNAIR a trimis azi la ANAP și documentatia…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca se instituie restricții de circulație pentru vehiculele care au peste 7,5 tone pe unele sectoare de autostrazi și drumuri europene in perioada sarbatorilor de Boboteaza Restricțiile vizeaza DN7, Pitești (intersecția DN7 cu…