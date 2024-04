Stiri pe aceeasi tema

- Reorganizarea IPJ Constanta, dupa cazul Vlad Pascu, pare sa nu aiba succesul scontat. Catalin Predoiu, ministerul de Interne, anunța „mai putini sefi, mai multi oameni in operativ“. Polițiștii constanțeni se arata profund nemulțumiți și anunța ca, incepand de maine, vor protesta in fața IPJ Constanța.

- Barbat lovit de o mașina pe o strada din Rachita: Cum s-a produs accidentul rutier. Ce spun polițiștii Un barbat din Sebeș a fost lovit de o mașina, pe o strada din Rachita. Victima, un barbat de 50 de ani mergea pe partea carosabila cand a fost lovit de o mașina, condusa de un șofer in varsta de 35…

- Oamenii legii constanțeni fac cercetari pentru a stabili exact cum anume a sfarșit un barbat care a fost descoperit fara suflare intr-un parc din oraș. Alerta s-a dat joi seara, cu mult dupa lasarea intunericului. Un barbat a fost gasit mort, joi seara, intr-un parc din municipiul Constanta, informeaza…

- Intr-o zi, in urmatorii doi ani, toata lumea de pe glob va pierde o secunda din timpul lor. Momentul exact in care se va intampla acest lucru este influențat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea gheții polare modifica rotația Pamantului și schimba timpul insuși. Orele și minutele…

- Producatorii și comercianții dintr-o piața din Timișoara au protestat, marți, motivul fiind abuzurile Poliției Locale. Vanzarea a fost oprita, iar oamenii au ieșit in fața pieței Iosefin pentru a-și exprima nemulțumirea fața de numarul mare al controalelor. De cealalta parte, oamenii legii susțin ca…

- Un șofer de 31 de ani nu a oprit la semnalele polițiștilor aflați in trafic, accelerand și mai tare pedala mașinii, astfel ca, oamenii legii au pornit in urmarirea acestuia, cu semnalele din dotare. In cele din urma, barbatul și-a abandonat mașina pe o strada din Petroșani, dar a fost prins la scurt…

- Politistii au descoperit, in urma perchezitiilor efectuate sambata in Constanta si Navodari, peste 5,2 milioane de comprimate si 50.000 de fiole cu substante dopante, in valoare de aproximativ 3 milioane de euro, in cauza fiind retinute doua persoane, a anuntat IGPR.

- La data de 27 ianuarie a.c., in jurul orei 11.50, politistii din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe aleea de acces dinspre strada Tulcea catre strada Soveja, s a produs un accident rutier.Politistii deplasati la fata locului au constatat ca o femeie, de…