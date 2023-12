Stiri pe aceeasi tema

- Bradul de Craciun din Brasov este in topul celor 25 de orase cu cei mai frumosi pomi de Craciun din Europa. Bradul de Craciun din Piața Sfatului , atracția principala a sarbatorilor de iarna in Brașov, și-a confirmat din nou statutul, fiind inclus in prestigiosul top al celor mai frumoși 25 de brazi…

- Grupul hotelier de lux Hyatt are in vedere dezvoltarea unui proiect emblematic al brandului in Romania, un hotel upper scale in Bucuresti, cu aproximativ 200 de camere si servicii complete. Grupul intentioneaza astfel sa reproduca modelul de succes din Bulgaria, care reprezinta cea mai mare piata din…

- Europa va deschide un coridor aerian umanitar catre Fasia Gaza, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declarand ca palestinienii din Gaza „nu pot plati pretul barbariei Hamas".

- Tot mai mulți investitori straini iși doresc sa iși deschida și sa iși extinda afacerile pe teritorului țarii noastre. O companie gigant care are magazine deschise in mai multe state din Europa, intra și pe piața din Romania. Este vorba despre retailerul polonez Wittchen, care va deschide primul magazin…

- Incepute in octombrie 2022, lucrarile la noul mall din Pitești, investiție de 102 de milioane de euro, avanseaza intr-un ritm alert. Investitor este compania Prime Kapital, ce mai deține zeci de centre comerciale in Romania și in Europa de Est

- ”Compania de dezvoltare imobiliara Rock Development Holding a obtinut autorizatia de construire pentru dezvoltarea primului proiect hotelier de cinci stele din Poiana Brasov, care va atrage o investitie de 70 de milioane de euro. Noul proiect de lux va fi format dintr-un hotel cu 120 de camere si o…

- Șefa statulu Maia Sandu va conduce delegația Republicii Moldova care va participa, in perioada 18-22 septembrie, la cea de-a 78-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), precum și la o serie de alte evenimente conexe. Din delegație va face parte și ministrul de Externe, Nicu…

- TikTok inființeaza primul sau centru de date european. Informațiile despre utilizatorii din Europa merg de acum catre serverele din Dublin. Decizia vine ca urmare a ingrijorarilor statelor din Europa cu privire la confidențialitatea datelor, relateaza BBC.