„Primul dans”, un nou single Edward Sanda

- Piesa “Numai tu” este un martisor muzical care s-a lansat cu videoclip pe canalul de YouTube Elena Ionescu Official, in data de 8 martie, special pentru toate doamnele si domnisoarele care merita o melodie de dragoste, facuta special pentru aceasta perioada in care toti ne dorim sa ascultam muzica buna…

- ,,Tu” se numește piesa dedicata tuturor mamelor și femeilor importante din viața noastra care, cu zambetul lor, ne ajuta sa vedem viața cu alți ochi, mai plini de iubire. ,,Versurile piesei le-am scris impreuna cu mama. Ea ma invața, in fiecare zi, ce inseamna sa fii femeie și care ar trebui sa fie…

- Iubirea este una dintre ultimele ghicitori nerezolvate, pentru care ne confruntam mereu cu noi intrebari. Este un mister etern pe care Michele Morrone incearca sa-l desluseasca. Fie ca joaca rolul principal in filmul “365 Days”, fie ca este un muzician de renume international, asa cum a demonstrat anul…

- Maroon 5 anunța ca lanseaza piesa cu Meghan Thee Stallion. Melodia se va numi“Beautiful Mistakes” și va fi lansata miercurea viitoare, pe 3 martie. Baieții au postat pe Twitter versurile “fill my nights with broken dreams” saptamana trecuta și se pare ca fac parte din noul single. Excited to announce…

- Premiera mare in dimineața asta in matinul Virgin Radio Romania. Bogdan și Ionuț au dat PLAY in PREMIERA noului single de la Smiley și Killa Fonic – Lasa Inima Sa Zbiere. Piesa reprezinta prima colaborare dintre cei doi artiști, și, de asemenea, prima piesa pe care Smiley o lanseaza in 2021. „Urmeaza…

- Mahmood, artistul italian pe care il cunoastem de la ediția din 2019 a concursului Eurovision Song Contest, lanseaza videoclipul piesei "Inuyasha". Piesa reprezinta o noua directie imaginativa pentru artistul care, in scurt timp, a caștigat un loc printre cei mai importanti artiști pop urbani. Scrisa…

- Acum ca s-au incheiat sarbatorile de iarna, a inceput un nou an, artiștii ușor-ușor lanseaza primele piese din 2021. Este exact și in cazul tinerei interprete, Maria Cușnir, cea care a scos la rampa a doua piesa din repertoriul ei muzical. “Clipa” este o piesa cu sunet modern și cu mesaj motivațional.…