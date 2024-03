Stiri pe aceeasi tema

- "La finele anului trecut, caracterul minim invaziv al interventiilor care tin de chirurgia epilepsiei a depasit o noua bariera. Cazul pe care vi-l prezentam in premiera nationala este al unui pacient in varsta de 49 de ani, cunoscut cu un accident vascular cerebral ischemic major si crize de epilepsie…

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost externat, vineri, de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila”, au precizat, pentru AGERPRES, surse politice. Potrivit acestora, fostul sef al statului a fost internat timp de 10 zile, fiind diagnosticat cu o afectiune pulmonara. Surse…

- Evenimentul, organizat de Asociația Medicilor Dermatovenerologi Militari in perioada 9-11 februarie, este gazduit de Ambulatoriul Clinic Integrat al Spitalului Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila”. Bolile inflamatorii ale pielii, precum psoriazisul, eczemele, vitiligo, dermatita…