- O operație pe creier prin pleoapa a fost realizata in premiera in Romania, la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Pacientul, un barbat in varsta de 49 ani, a scapat de crizele de epilepsie care il chinuiau inca din copilarie.

- „Filiala ‘Ioan Grigorescu’ Prahova a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania condamna cu fermitate agresarea jurnaliștilor ploieșteni Victor Preda și Harry Ștefan chiar in incinta unei instituții publice in ale carei atribuții intra și asigurarea siguranței cetațenilor. Totodata, ne manifestam…

- Este mesajul pe care organizatorii Conferinței „Puzzle-ul echilibrului” vor sa-l transmita atat specialiștilor cat și publicului larg, in contextul provocarilor la care este expusa lumea moderna. Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC), in parteneriat cu Asociatia…

- Traian Basescu se afla internat la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Informațiile despre afecțiunea de care sufera fostul președinte sunt contradictorii. Traian Basescu s-a dus la spital, vineri seara, cu probleme la prostata, potrivit unor surse apropiate…

