Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Institutul Salk pentru Studii Biologice din SUA au dezvaluit un studiu revoluționar, provocand o teorie ce ridica multe semne de intrebare. Potrivit acestuia, viața artificiala ar putea fi creata in laborator. Originile vieții pe Pamant raman un mister fascinant. Unii experți susțin…

- Motto: „Vrei viitorul a-l cunoaște, te intoarce spre trecut”. (Mihai Eminescu) Prof. dr. Polin ZORILA Intreaga existența a umanitații a fost presarata cu fapte, evenimente și personalitați care i-au marcat evoluția. „Toate ființele umane de pe pamant – nota inspirat Marin Preda – fac istorie… Pe marile…

- Care este secretul longevitații? O viața echilibrata, odihna, alimentația corecta, sportul, bogația? Am putea descoperi un raspuns intr-un mic colț al țarii – satele din Romania unde oamenii traiesc peste 90 de ani. Sunt numite „Raiul pe pamant”, ce spun localnicii. Secretul longevitații? Departe de…

- Casa de Comerț Unirea este acuzata de bataie de joc fața de micii producatori romani. Societatea falimentara inființata de Daea a acumulat deja datorii de 10 milioane de euro. O noua controversa zguduie mediul agricol romanesc, de data aceasta in jurul celebrei Case de Comerț Unirea, care promitea sa…

- Dupa ce a fost lansata și relansata cu scopul de a ajuta producatorii romani sa-și vanda mai ușor marfa, realitatea este cu totul alta la Casa Unirea. Societatea a adunat marfa din toata țara pentru a deschide magazinul de la Afumați, insa micii producatori care au livrat marfa acolo nu și-au primit…

- Turiștii romani au parte de vești bune! Grecia, una dintre cele mai vizitate țari din Europa in sezonul cald, a decis sa renunte la ghiseele unde se platea taxa fizica si vor introduse sistemele free flow. Noua modficare va taxa soferii in functie de numarul de kilometri parcursi pe autostrada.

- Orașul german Gottingen a inchis un complex rezidențial in timpul pandemiei de coronavirus, o masura senzaționala la nivel național, dar care a fost ilegala, a decis tribunalul Administrativ Gottingen, in noiembrie. De atunci, zeci de familii din complex, intre ele și de romani, au dat in judecata municipalitatea…

- Vești bune pentru mulți romani! S-a anunțat ca valoarea unor vouchere va crește de patru ori. Ce a transmis Marcel Boloș pe pagina sa personala de Facebook. Oamenii vor avea parte de multe beneficii.