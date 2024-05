Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul violentelor din Noua Caledonie a crescut vineri la sapte morti, odata cu moartea prin impuscare a unui barbat de 48 de ani de catre un politist, la o zi dupa ce presedintele Emmanuel Macron a facut apel la o „revenire la calm” si a avertizat in privinta unui derapaj de tip „Vestul Salbatic”,…

- Noua Caledonie, un arhipelag francez afectat de un focar de violente, nu trebuie sa devina „Vestul Salbatic”, a avertizat presedintele Emmanuel Macron in cadrul unui interviu acordat presei locale si difuzat vineri la televiziunea locala din arhipelag, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Dupa mai bine de o saptamana de la izbucnirea violentelor din Noua Caledonie, aproximativ o suta de turisti au fost evacuati din arhipelagul francez din Pacific. Cei patru cetateni romani care si-au semnalat prezenta in zona nu se afla printre ei.

- La mai mult de o saptamana de la inceputul revoltelor violente care au facut deja sase morti in Noua Caledonie, teritoriu francez de peste mari, presedintele Emmanuel Macron a decis sa plece marti de urgenta in capitala Noumea in incercarea de a pune bazele unui dialog, relateaza Le Figaro, informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, ca are in atenție patru cetațeni romani, care și-au semnalat prezența in Noua Caledonie. Consulatul General al Romaniei la Paris a semnalat acest lucru și Inaltului Comisariat al Republicii din Noua Caledonie.

- Miercuri, Ministerul Afacerilor Externe a raportat ca noua cetațeni romani și membrii familiilor acestora au fost evacuați cu succes din Fașia Gaza și au ajuns in siguranța pe teritoriul Republicii Arabe Egipt. Evacuarea a avut loc in contextul tensionat din regiune, unde escaladarea conflictului a…

- Flacarile s-au extins cu o putere de nedescris pe versanții impaduriți din cauza rafalelor de vant puternice. In total, 300 de oameni au fost evacuați, dupa ce incendiul s-a apropiat de mai multe locuințe.Flacarile au facut și victime: un barbat in varsta de 74 de ani a ajuns la spital cu arsuri, dupa…

- Un grup de refugiați ucraineni din Fișia Gaza au fost evacuați in siguranța la Chișinau, anunța Inspectoratul General pentru Migrație (IGM). {{726877}} Potrivit informațiilor, grupul format din cei 47 refugiați, compus in mare parte din femei și copii, a fost evacuat pe Aeroportul Internațional Chișinau,…