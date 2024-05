Violențele continuă în Noua Caledonie în pofida vizitei lui Emmanuel Macron. Bilanțul a crescut la șapte morți Bilantul violentelor din Noua Caledonie a crescut vineri la sapte morti, odata cu moartea prin impuscare a unui barbat de 48 de ani de catre un politist, la o zi dupa ce presedintele Emmanuel Macron a facut apel la o „revenire la calm” si a avertizat in privinta unui derapaj de tip „Vestul Salbatic”, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Intr-un climat care a ramas tensionat de la izbucnirea revoltelor, la 13 mai, ministrul pentru teritoriile de peste mari, Marie Guevenoux, a ramas la Noumea pentru a infiinta misiunea de reconstructie economica promisa de seful statului francez in timpul vizitei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

