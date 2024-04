Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Militar București judeca marți, 26 martie, cererea DNA de a redeschide urmarirea penala in dosarul care vizeaza modul in care inspectorii ISU Prahova au facut controale inainte de 2021 la mai multe pensiuni din judet, printre care si la Ferma Dacilor, transmite Agerpres.Dosarul care are ca…

- Tribunalul Militar Bucuresti este asteptat sa judece miercuri cererea de redeschidere de catre DNA a urmaririi penale in dosarul care viza modul in care reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova au facut controale inainte de 2021 la mai multe pensiuni si crame din judet,…

- Potrivit anchetatortilor, marii de la ISU nu numai ca au chefuit la pensiune, dar dupa controalele pe care le faceau ar fi plecat cu sticle de vin in portbagajul mașinii. Unul dintre cei vizati de dosar s-a pensionat, iar celalalt are o functie superioara in cadrul Inspectoratului General pentru Situatii…

