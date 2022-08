Primesc sau nu amendă românii care nu s-au recenzat? Ce spune șeful INS Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, susține ca romanii care nu s-au recenzat nu vor primi amenda, ei vor fi numarați in baza de date a recensamantului, daca exista suficiente dovezi ca au fost prezenți timp de 12 luni in Romania. Pe de alta parte, el a precizat ca nici nu este treaba INS sa-i amendeze pe romani, iar in cazul celor care au primit amenda a fost pentru ca au refuzat sa furnizeze informații etc, dar ele au fost date de autoritațile abilitate, nu de INS, care nu are atribuții in acest sens. „Nu, cei care nu s-au recenzat nu vor primi amenda, iar cei la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

