- Primarul Iasiului, liberalul Mihai Chirica a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca va intra in greva japoneza, dupa ce consilierii USR PLUS s-au abtinut de la vot in sedinta extraordinara de joi care era dedicata adoptarii bugetului local pentru anul in curs, informeaza Agerpres.

- Haosul existent la Poli Iași genereaza reacții din partea jucatorilor. Neplatiți de doua luni, fotbaliștii ieșeni au anunțat ca intenționeaza ca marți sa nu se antreneze. Gestul vine dupa ce saptamana trecuta jucatorii au cerut ca primarul Iașului, Mihai Chirica și membrii Consiliului Director sa vina…

- Toate acuzațiile vizeaza fapte comise in 2013, cand Nichita era primar, iar Chirica viceprimar. In același dosar au mai fost trimiși in judecata șefii Directiei Tehnice si Investitii, Serviciului Juridic și cel al Serviciului Administrativ din primaria Iași, acuzați și ei abuz in serviciu. Acuzația…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, și fostul edil, Gheorghe Nichita, au fost trimiși miercuri in judecata de procurorii parchetului local sub acuzația de abuz in serviciu, informeaza Hotnews. Alaturi de cei doi mai sunt judecați pentru aceeași fapta trei persoane cu funcții de conducere din primarie,…