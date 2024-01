Stiri pe aceeasi tema

- In 11 puncte termice din 1.000, furnizarea agentului termic este sub parametri, iar „apa este calduta in loc sa fie calda. Asta inseamna 100-110 scari de bloc”, a declarat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, la emisiunea jurnal de Seara, de la Digi24. Nu se va putea interveni in zilele acestea…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, și Rareș Hopinca, prefectul Capitalei, au vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss despre protestul care va avea loc in Piața Constituției din București. Prefectul spune ca Nicușor Dan a aprobat cererea pentru un protest politic…

- S-a dat unda verde pentru protestul fermierilor și transportatorilor in Capitala, dar nu in orice condiții. ”Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din Bucuresti. Acesta va avea loc duminica, luni si marti in parcarea din Piata Constitutiei”, a transmis, joi, primarul general al Capitalei,…

- Nicusor Dan a argumentat ca PSD beneficiaza de un electorat stabil, ceea ce ii confera un avantaj in aceste alegeri cruciale pentru viitorul Capitalei. El a sustinut, cadrul unei emisiuni, ca nu ii este teama sa o aiba drept contracandidat, anul viitor, pe Gabriela Firea, fost edil general al Bucurestiului."Nu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca, in acest moment, in 10% dintre apartamentele din Bucuresti agentul termic nu este livrat la parametri corespunzatori sau nu este livrat deloc, din cauza avariilor. Pe de alta parte, el mentioneaza ca avariile s-au produs pe fondul scaderii accentuate…

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, anunta ca avariile in urma carora aproximativ 10% dintre blocurile din Capitala nu au agent termic sau primesc apa calda sub parametri vor fi remediate, conform previziunilor joi seara, la ora 23, iar reluarea furnizarii se va face, in parametri, vineri…