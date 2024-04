Orașul Amstedam ar putea deveni primul oraș din lume unde se legalizeaza cocaina! Ideea a venit chiar de la primarița capitalei olandeze. Femke Halsema spune ca reglementarea drogurilor tari, precum cocaina si MDMA, este singura modalitate de a combate traficul de droguri si consecintele sale „dezastruoase” pentru economia si securitatea capitalei olandeze, relateaza AFP. Primarița […] The post Primarița care vrea sa legalizeze cocaina! Praful alb s-ar putea gasi in farmacii appeared first on Puterea.ro .