- Multa cerneala s-a scurs zilele acestea pe tema dosarului vaccinurilor. DNA i-a umflat de pe unde erau pe Florin Cițu, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila și a inceput sa-i ia la intrebari. Dincolo de faptul ca orice om decent in locul lui Vlad Voiculescu și-ar fi dat demisia din orice funcție pe care…

- Primul tren electric, achizitionat de Romania dupa 20 ani de la momentul cumpararii ultimelor garnituri (Sagețile Albastre), a trecut testele și inspecția finala de fabrica și se afla in drum spre Romania, urmand sa ajunga la Curtici in aceasta seara, in jurul orei 20.00.

- Finalul lunii noiembrie 2023 vine cu vești bune pentru șoferii din Romania! Iata cat costa astazi, 28 noiembrie 2023, benzina și motorina la stațiile de alimentare cu combustibil din București!

- Piatra-Neamț era considerat unul dintre cele mai frumoase orașele de munte din Romania, apreciat de localnici și turiști pentru aerul curat și pentru posibilitațile de recreere oferite in special prin evenimentele organizate aici. Familiile tinere ramase, tot mai puține in urma exodului in strainatate…

- Inaugurarea Promenada Mall le-a deschis apetitul pentru cumparaturi peste masura craiovenilor, care au venit cu sutele la centrul comercial inca de la ora deschiderii. Unde au fost oferte sau cadouri, acolo s-au adunat buluc. Noul mall pune la dispozitia craiovenilor peste 140 de magazine si restaurante,…

- Romanii care colecționeaza bancnote vechi vor fi cei mai fericiți. O bancnota din 1998 costa pe internet cat un apartament cu doua camere. La 25 de ani de la imprimare, aceasta hartie de 5.000 de lei valoreaza acum nu mai puțin de 55.000 de euro. Cat a ajuns sa coste o bancnota romaneasca din 1998 Retrasa…

- Cat costa sa mergi la festivalul Untold din Dubai Untold este nu doar unul dintre cele mai iubite festivaluri din Romania, ci din intreaga lume. El ocupa locul 3 in Europa și 6 la nivel mondial, conform Top 100 Festivals, alaturi de Tomrrowland, Glastonbury sau Coachella. In 2024, festivalul trece granițele…

- Șefii diplomației franceze, Catherine Calonna, germane – Annalena Baerbock și romane – Luminița Odobescu și-au confirmat prezența la ediția a IV-a a Platformei de Sprijin a Republicii Moldova, relateaza Jurnal.md . Va amintim ca Chișinaul va gazdui pe 17 octombrie ediția a IV-a a Platformei de Sprijin…