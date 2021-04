Primăria Reşiţa a luat la puricat cimitirele RESITA – Primul a fost cel de pe strada Mureseni, unde 17 locuri de veci au fost lasate de izbeliste! Avand in vedere ca in cele opt cimitire din municipiu sunt locuri de veci aflate in paragina, la nivelul administratiei locale s-a constituit o comisie de inventariere a lucrarilor funerare parasite. Cimitirele situate pe strazile Nera, Siretului, Ceretului, Closca, Aviatorilor, Mureseni si Fagarasului, aflate in administrarea Directiei de Repararea Patrimoniului din cadrul primariei au fost luate de curand la verificat. Primul a fost Cimitirul 7 din strada Mureseni, unde s-a constatat ca 17 fosti… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Incep marți, 30 martie 2021, lucrarile de modernizare a parcarii din spatele complexului Victoria. Termenul de finalizare este de 30 de zile insa poate fi prelungit, in funcție de condițiile meteo, iar parcarea in zona va fi interzisa pe toata perioada lucrarilor, anunta Primaria Resita! Pe…

- De astazi incep inscrierile propriu-zise la clasa pregatitoare in anul școlar 2021-2022. Pentru al doilea an la rand, parinții nu iși vor putea alege invațatorii la care iși inscriu copiii, dupa ce legea a fost modificata, astfel ca repartizarea va fi facuta aleatoriu. Parintii pot depune și online…

- Din 17 martie, fiecare unitate de invatamant si inspectorat a trebuit sa afișeze circumscriptiile scolare, planul de scolarizare propus si numarul de clase pregatitoare alocate.CALENDARUL inscrierii in invațamantul primar pentru anul școlar 2021-2022:In perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, parintii…

- Școlile de șoferi au fost nevoite sa renunțe la spațiul de la poligon, din capatul strazii Granicerilor, pe care-l foloseau pentru orele lor. Acolo este amenajata o parcare in toata regula. Aceste locuri de parcare ar putea fi completate cu un spațiu pe care se afla momentan un punct termic. Mutarea…

- Locurile de veci s-ar putea scumpi. Intreprinderea Municipala "Combinatul Servicii Funerare" a cerut majorarea taxelor pentru rezervarea locurilor in cimitirele din Capitala, precum si cea pentru salubrizare.

- Locurile pentru vaccinarea anti-COVID sunt ocupate in totalitate pentru urmatoarele doua luni, in toate centrele din judet, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui. ‘Programarile pentru vaccinare au fost epuizate pentru lunile februarie si martie, in toate cele trei centre…

- La Bistrita-Nasaud s-au ocupat toate locurile pentru vaccinarea anti-COVID Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central La Bistrita-Nasaud s-au ocupat toate locurile pentru vaccinarea anti-COVID pâna la 8 februarie. Acolo, programarile pentru etapa…

- Bistritenii care doresc sa se vaccineze anti-COVID in a doua etapa au ocupat toate locurile disponibile pana in data de 7 februarie inclusiv, motiv pentru care, incepand de marti, nu s-au mai putut face programari pe niciunul dintre cele trei fluxuri create in judet, potrivit datelor comunicate de catre…