Salarii mai mari pentru angajații Primăriei Capitalei Primaria Capitalei are in plan sa mareasca salariile angajaților. In acest sens, in cursul zilei de maine, Consiliul General al Capitalei va dezbate un proiect de hotarare prin care sunt stabilite salariile de baza pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general și din cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local al municipiului. Comisia economica a CGMB a analizat proiectul și a oferit un aviz nefavorabil. Mai mult, a fost luat in calcul și faptul ca, sindicatele nu ar putea agrea aceasta forma a proiectului. Din acest motiv, vor fi adaugate o serie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

