- Mai multe cripte au fost distruse, crucile mari din marmura fiind puse la pamant.Oamenii cred ca este vorba despre o profanare cu intenție, deoarece vantul care a batut cu putere nu ar fi putut sa distruga monumentele funerare, scrie lugojeanul.ro. Politistii Sectiei 10 Rurale Faget au fost sesizati…

- Azi, in jurul orei 12:30, polițiștii Secției 10 Rurale Faget au fost sesizați cu privire la faptul ca in Remetea-Lunca din comuna Manaștiur, in Cimitirul ortodox ar fi fost distruse 91 de monumente funerare, iar in Cimitirul penticostal ar fi fost distruse 6 monumente funerare. Polițiștii s-au deplasat…

- Un tanar de 16 ani a murit, duminica, in localitatea Biled, județul Timiș, dupa ce ar fi leșinat in timp ce juca fotbal. Polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați, duminica, prin apel la 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai mulți tineri, un minor ar…

- Doi tineri au fost retinuti dupa ce in aceasta saptamana au patruns intr-o farmacie din Liebling, judetul Timis, avand fetele acoperite, si au sustras un laptop si peste 3.000 de euro. Polițiștii Secției 9 Rurale Jebel sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Deta…

- Polițiștii Secției 7 Rurale Lugoj s-au autosesizat și fac cercetari pentru purtare abuziva, dupa ce in spațiul public au aparut informații ca un cadru didactic ar fi lovit o fetița, la gradinița. „Ca urmare a unor informații aparute in spațiul public, cu privire la faptul ca la o unitate de…

- Mort la locul de munca. Intamplare tragica la un depozit de cereale situat in apropierea localitatii Biled. „Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat aflandu-se in localitatea Biled pe strada Garii in exercitarea atribuțiilor de serviciu ar fi…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou au oprit, marți, pentru control pe DJ 691 A, in localitate, un autoturism, condus de catre un barbat in varsta de 43 de ani. Testarea a dovedit ca acesta era drogat.