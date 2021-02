Prima tranșă de vaccinuri AstraZeneca a ajuns în România și va fi distribuită în țară Prima transa de vaccinuri de la AstraZeneca, a ajuns in aceasta dimineata la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, iar in cursul zilei, 81.000 de doze de vaccin vor fi distribuite catre centrele regionale din Cluj, Craiova, Iasi si Timisoara. Transportul dozelor de vaccin va fi asigurat terestru, cu autospecialele Ministerului Apararii Nationale. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, cu respectarea lantului de frig, la temperatura de 2 – 8 grade celsius. Astfel, dozele vor fi distribuite, dupa cum urmeaza: – Centrul Regional de Depozitare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima transa de vaccinuri de la AstraZeneca, a ajuns duminica dimineata la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, iar in cursul zilei, 81.000 de doze de vaccin vor fi distribuite catre centrele regionale din Cluj, Craiova, Iasi si Timisoara. „Transportul…

- Prima transa de vaccinuri de la AstraZeneca, a ajuns duminica dimineata la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. In cursul zilei, 81.000 de doze de vaccin vor fi distribuite catre centrele regionale din Craiova, Cluj, Iasi si Timisoara, transmite News.ro . ”Transportul…

- Primele doze de vaccin de la AstraZeneca se distribuie astazi in țara. Prima tranșa de vaccinuri de la AstraZeneca, a ajuns in aceasta dimineața la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino", iar in cursul zilei, 81.000 de doze de vaccin vor fi distribuite catre centrele…

- Potrivit Agenției Europene a Medicamentului (EMA), pentru prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, vaccinul AstraZeneca poate fi administrat adulților cu varsta peste 18 ani. Vaccinul determina sistemul imunitar al organismului sa produca anticorpi și globule albe specializate care acționeaza impotriva…

- Potrivit Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), pentru prevenirea infectarii cu virusul SARSCoV-2, vaccinul AstraZeneca poate fi administrat adultilor cu varsta peste 18 ani. Vaccinul determina sistemul imunitar al organismului sa produca anticorpi si globule albe specializate care actioneaza impotriva…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, joi seara, ca vaccinul AstraZeneca va fi administrat in Romania persoanelor sub 55 de ani. Potrivit CNCAV, vaccinul AstraZeneca va fi administrat doar persoanelor intre 18 și 55 de ani, iar rapelul…

- Romania: Vaccinul AstraZeneca va fi recomandat persoanelor sub 55 de ani Foto: Arhiva/ Maria Mandița Imunizarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de vârsta 18 - 55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval în functie de aparitia noilor…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) a transmis, joi seara, ca vaccinul AstraZeneca va fi administrat in Romania persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani, iar rapelul se recomanda a fi la 8 saptamani, scrie news.ro . ”In urma recomandarilor…