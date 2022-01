Stiri pe aceeasi tema

- ”The First Cat” Willow, in varsta de doi ani, care a ”impresionat-o puternic” pe Jill Biden sarind pe estrada si intrerupand un discurs pe care-l sustinea in Pennsylvania in timpul campaniei sotului sau, a sosit la Casa Alba, a anuntat vineri Prima Doamna, relateaza AFP. ”Si iat-o pe Willow”,…

- Cancelarul german Olaf Scholz va fi primit de presedintele SUA, Joe Biden, pe 7 februarie, fiind de asteptat ca cei doi lideri sa discute despre tensiunile actuale dintre Rusia si Ucraina, a anuntat astazi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, potrivit Reuters si AFP, preluate

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- Președintele american Joe Biden l-a prezentat luni, pe Twitter, pe noul locuitor al Casei Albe: un ciobanesc german numit „Commander”, scrie CNN. „Bine ai venit la Casa Alba, Commander”, scrie președintele american in dreptul pozei cu cațelul. Tot pe contul de Twitter, Biden a postat o inregistrare…

- Președintele american Joe Biden se straduie in toate felurile sa-i convinga pe nevaccinați sa-și modifice atitudinea fața de coronavirus. Potrivit liderului de la Casa Alba, transmisibilitatea accelerata a variantei Omicron impune accelerarea procesului de vaccinare. Joe Biden a avertizat recent ca…