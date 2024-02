Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden indeamna in continuare membrii Congresului sa aprobe cererea sa de ajutor de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, aceasta fiind probabil ultima șansa pentru ca o noua finanțare militara sa ajunga in țara devastata de razboi inainte de alegerile prezidențiale.

- Presedintele american Joe Biden a avut miercuri, la Casa Alba, discutii cu liderii din Congres pentru a-i convinge ca Statele Unite sa continue furnizarea ajutorului pentru Ucraina, in prezent intrerupt ca urmare a lipsei unui acord intre republicani si democrati.

- Chiar daca președintele SUA, Joe Biden, și principalii lideri ai Congresului din ambele partide urmeaza sa se intalneasca, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat ca nu este momentul potrivit pentru un acord privind imigrația și problemele de frontiera care ar putea deschide…

- Razboi in Ucraina, ziua 693. Președintele SUA, Joe Biden, ii va primi la Casa Alba liderii Congresului și pe mai mulți politicieni de top pentru a discuta cu privire la cererea de finanțare suplimentara, inclusiv asistența militara, pentru Ucraina.

- Presedintele american Joe Biden il va primi marti la Casa Alba pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in condițiile in care discutiile privind ajutorul militar pentru Ucraina sunt blocate in Congres, relateaza CNN.

- Presedintele rus Vladimir Putin mizeaza pe "colapsul" sprijinului occidental pentru Ucraina, a afirmat miercuri , 6 decembrie, Volodimir Zelenski in fata liderilor G7, mentionand ca armata rusa a "crescut semnificativ presiunea" pe front, informeaza Agerpres preluand AFP."Rusia spera doar la un singur…

- Deblocarea finantarii pentru sprijinirea Ucrainei „nu mai poate astepta” in fata pericolului reprezentat de Vladimir Putin, a avertizat miercuri presedintele Joe Biden, adresandu-se Congresului american, unde democratii si republicanii nu au reusit inca sa convina asupra unui nou pachet de ajutor pentru…

- "Volodimir Zelenski nu poate ajunge la briefingul nostru la 15:00 (ora locala - N.R.), a intervenit ceva in ultimul moment", a declarat presei alesul american, citat de AFP, scrie Agerpres.Presedintele ucrainean urma sa se adreseze virtual Congresului american, sperand sa obtina deblocarea unui nou…