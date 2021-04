Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a SUA, cunoscuta pentru dragostea ei de farse, le-a facut o farsa, de Ziua Pacalelilor, pasagerilor care o insoteau joi, pe 1 aprilie, in timpul unui zbor. Jill Biden s-a deghizat in stewardesa și le-a servit celor care o insoțeau inghetata pe bat, relateaza DailyMail Dupa o vizita de cateva…

- Presedintele american Joe Biden i-a „expulzat” de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta din Wilmington, statul Delaware, dupa „un incident care a implicat o muscatura” asupra unui agent de securitate, a anuntat luni, 9 martie, postul CNN, citat de Agerpres . Major, in varsta…

- A fost nevoita sa paraseasca Washington DC dupa ce sotul sau, Donald Trump, a fost infrant de Joe Biden la alegerile din 2020. Acum, fosta Prima Doamna, Melania Trump, isi petrece timpul la resedinta Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, si e furioasa pe succesoarea ei, Jill Biden.

- Casa Alba s-a pregatit cum se cuvine de Ziua Sfantului Valentin, sarbatorita pe 14 februarie, iar de pregatiri s-a ocupat Jill Biden, 69 de ani, Prima Doamna a Statelor Unite, noteaza Mediafax . Pe peluza reședinței prezidențiale de la Washington au fost instalate mai multe decorațiuni in forma de inimioare.…

- Inaugurarea președintelui Joe Biden de miercuri a insemnat pentru moda o noua era a tinerilor designeri americani. Cu alegerile lor vestimentare, vicepreședintele american Kamala Harris și Prima Doamna a SUA Jill Biden au adus in prim plan un grup divers de talente americane tinere și au oferit un plan…

- Gest de necrezut din partea soților Trump! Ei vor fi in continuare președintele și Prima Doamna a Americii pana miercuri, 20 ianuarie, pana la pranz. Cu toate acestea, ei nu numai ca nu vor participa la ceremonia de investire a noului președinte al SUA, dar nici macar nu ii va lasa pe soții Biden sa…