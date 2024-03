Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii a fost inmormantat in cimitirul Borisov din Moscova. Liderul opoziției ruse a fost omagiat de mii de ruși care au venit sa-și ia ramas bun. Pe langa numele sau, rușii prezenți la inmormantare au scandat și mesaje anti-Putin. ACTUALIZARE 15:40 „Sicriul a fost coborat in pamant”, a scris…

- Cele circa 500 de noi sanctiuni impotriva Rusiei, anuntate vineri de Statele Unite, urmaresc sa creeze disensiuni intre cetatenii rusi inaintea alegerilor prezidentiale din martie, a declarat ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, conform agentiei TASS preluate de AFP.

- In timp ce majoritatea guvernelor lumii se declara indignate de moartea dizidentului rus Alexei Navalnii, China are, ca de obicei, o poziție diferita. Moartea unui deținut politic este ”o chestiune interna rusa”. Un purtator de cuvant al MAE chinez, ca raspuns la o intrebare a unui jurnalist AFP, a…

- Poliția din Rusia a intervenit dur impotriva protestatarilor care s-au adunat, noaptea trecuta, pentru a-l comemora pe Aleksei Navalnii , figura marcanta a opoziției ruse. Organizația pentru drepturile omului OVD-Info a raportat ca in urma manifestațiilor au fost arestate cel puțin 100 de persoane,…

- Cosmonautul rus Oleg Kononenko ar urma sa stabileasca, duminica, un record mondial pentru durata zborurilor spatiale, cu aproape 2 ani si jumatate petrecuti in spatiu, au anuntat agentiile de presa rusesti, citate de Reuters. La ora 11:30:08, ora Moscovei (08:30:08 GMT – 10.30.08 – ora Romaniei), Kononenko,…

- Utilajele care se indreptau spre punctul de trecere al frontierei de la Nadlac, pentru a protesta au facut o mica oprire in fața primariei, acolo unde au turnat mai multe basculante cu pamant. Dupa ce au turnat mai multe mormane de pamant, fermierii au infipt pancartele prin care solicita o atentie…

- Președintele rus Vladimir Putin a emis joi un decret care permite cetațenilor straini care lupta pentru Rusia in Ucraina sa obțina cetațenie rusa pentru ei și familiile lor. Decretul menționeaza ca cei care au semnat contracte in timpul ceea ce Moscova numește „operațiunea militara speciala” in Ucraina…

- In ciuda razboiului din Ucraina, Rusia și NASA vor continua sa colaboreze, Agenția spațiala rusa (Roscosmos) anunțand joi, 28 decembrie, prelungirea pana in 2025 a zborurilor incrucișate cu NASA spre ISS. Scopul? Menținerea fiabilitații funcționarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) in general,…