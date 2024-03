Rareș Bogdan îl propune pe Iohannis președinte al Consiliului European. ”Are un atu” In timp ce congresul PPE se desfașoara la București, Rareș Bogdan a declarat ca, din punctul sau de vedere, Klaus Iohannis s-ar potrivi perfect pentru funcția de președinte al Consiliului European. Așadar, Rareș Bogdan il vrea pe Klaus Iohannis președinte al Consiliului European, in locul lui Charles Michel. Europarlamentarul și-a facut publica dorința in cadrul unei emisiuni de televiziune. ”Imaginea presedintelui si respectul de care se bucura la Bruxelles si Strasbourg este unul urias. Emmanuel Macron il considera unul dintre liderii marturi si foarte echilibrati ai Europei, acelasi lucru se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

