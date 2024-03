Stiri pe aceeasi tema

- Racheta Falcon 9 in varful careia se afla o capsula Crew Dragon, operata in mod autonom si botezata Endeavor, a fost lansata, duminica noapte, de la Centrul Spatial Kennedy al NASA de la Cape Canaveral, situat de-a lungul coastei atlantice a Floridei, relateaza ABC News și Reuters, citata de News.ro.Patru…

- Daca nu vor fi probleme meteorologice, in aceasta noapte un echipaj format din trei americani și un rus va pleca spre Stația Spațiala Internaționala (ISS), in cadrul programului americano-rus . Decolarea rachetei Falcon 9 a companiei SpaceX, care transporta o capsula Dragon, este programata pentru ora…

- Odysseus este prima nava spațiala automata construita de catre o firma privata care a aterizat pe Luna. „Putem confirma, fara indoiala, ca echipamentul nostru se afla pe suprafața Lunii”, a declarat Stephen Altemus, CEO al Intuitive Machines, compania din Houston care a operat nava spațiala Odysseus.…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, si-a exprimat miercuri speranta ca in cursul zilei va fi luata o decizie cu privire la ce stat membru ar putea conduce viitoarea misiune europeana de protejare a vaselor comerciale in Marea Rosie, mentionand ca aceasta operatiune ar putea fi lansata…

- Alegerile primare republicane de marti din New Hampshire, desi doar al doilea scrutin de pe calendarul electoral al Partidului Republican in vederea desemnarii candidatului la prezidentialele din noiembrie, nu duc lipsa de suspans. In timp ce va oferi o oportunitate pentru favoritul Donald Trump de…

- Un echipaj format din patru oameni, printre care si primul astronaut turc, a ajuns sambata pe Statia Spatiala Internationala (ISS) pentru o sedere de doua saptamani, in cadrul celei mai recente misiuni de acest tip organizate in intregime pe cheltuiala privata de catre startup-ul Axiom Space, cu sediul…

- Un echipaj format din patru oameni, printre care si primul astronaut turc, a ajuns sambata pe Statia Spatiala Internationala (ISS) pentru o sedere de doua saptamani, in cadrul celei mai recente misiuni de acest tip organizate in intregime pe cheltuiala privata de catre startup-ul Axiom Space, cu sediul…

- Avionul robotizat secret al armatei americane X-37B a decolat joi seara din Florida in cea de-a șaptea misiune a sa, prima lansata de pe o racheta SpaceX Falcon Heavy, capabila sa il duca pe o orbita mai inalta ca niciodata, informeaza Rador Radio Romania.Falcon Heavy, compusa din trei nuclee de…