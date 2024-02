Odysseus este prima nava spațiala automata construita de catre o firma privata care a aterizat pe Luna. „Putem confirma, fara indoiala, ca echipamentul nostru se afla pe suprafața Lunii”, a declarat Stephen Altemus, CEO al Intuitive Machines, compania din Houston care a operat nava spațiala Odysseus. „Bine ați venit pe luna!”. Așa a sunat anunțul ca prima misiune lunara privata a ajuns pe Luna. Deși era o misiune privata, NASA a platit Intuitive Machines 118 milioane de dolari pentru a livra șase instrumente pe Luna. In plus, agenția spațiala americana a furnizat un videoclip in flux al aterizarii.…