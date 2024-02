Stiri pe aceeasi tema

- Un modul de alunizare construit de compania aerospatiala Intuitive Machines cu sediul in Houston, Statele Unite, a fost lansat joi dimineata din statul Florida, cu misiunea de a realiza prima aselenizare controlata a SUA dupa mai bine de jumatate de secol, putind deveni totodata, in cazul unui succes,…

- Modulul de aselenizare Peregrine, care a funcționat defectuos in drumul catre Luna, se va intoarce, joi seara, inspre Pamant și va arde intr-o minge de foc deasupra Oceanului Pacific de Sud.

- Prima misiune americana privata care tinteste o aselenizare in ultima jumatate de secol a intampinat probleme. Compania Astrobotic, care se afla in spatele proiectului, a declarat ca sonda a suferit o "anomalie" care a impiedicat-o sa-si indrepte in mod stabil panourile catre Soare, relateaza BBC. Modulul…

- Exploratorul lunar al Japoniei a intrat cu succes luni pe orbita Lunii, a anuntat agentia spatiala a tarii, urmand ca nava spatiala sa aselenizeze pe 20 ianuarie, daca misiunea se va desfasura conform planului, transmite Kyodo. Sonda Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a fost introdusa cu succes…

- SpaceX lanseaza cu succes racheta Falcon 9 cu 23 de sateliti la bordSpaceX a amanat lansarea rachetei sale Falcon Heavy pana dupa Craciun insa, intre timp, cerul s-a limpezit pentru decolarea lansatorului Falcon 9, relateaza marti DPA/TCA, conform Agerpres. Misiunea Starlink 6-34 a trimis…