Stiri pe aceeasi tema

- O prezentatoare de știri din Canada a fost concediata dupa 35 de ani de cariera pentru ca a refuzat sa iși mai vopseasca parul.Lisa LaFlamme a informat publicul pe Twitter ca nu va mai prezenta știrile la postul CTV National News, pentru ca a refuzat sa iși ascunda firele albe. LaFlamme prezenta una…

- Rusia a fost zguduita de o alta explozie in interiorul granițelor sale. Incidentul s-a petrecut sambata dimineața, intr-un depozit din apropierea aeroportului din Soci. Potrivit imaginilor postate pe diferite canale de pe Twitter, o nor negru de fum s-a ridicat in apropierea aeroportului. Mersul avioanelor…

- O prezentatoare de stiri a fost data afara de la televiziunea la care lucra in Canada, dupa ce a decis sa nu isi mai vopseasca parul si sa apara pe post carunta. Experienta prin care a trecut Lisa LaFlamme arata criteriile rigide si nedrepte cu care se confrunta femeile pe piata muncii, potrivit The…

- Intr-un videoclip de doua minute postat luni pe Twitter, Lisa LaFlamme a anunțat ca nu mai este prezentatoare la CTV National News. Vestea a infuriat opinia publica, in centrul scandalului fiind una dintre cele mai mari organizații media din țara, potrivit The Guardian . In clipul, care a fost vizionat…

- Soldații au tras cu obuziere M-777 produse și furnizate de SUA in timpul unui raid organizat de armata ucraineana. Militarii ucraineni pot fi vazuți incarcand un tun de artilerie, țintind și tragand pe linia frontului in regiunea Donbas. „Armele care ne sunt furnizate ne ajuta foarte mult sa respingem…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu un telefon Iphone care s-a transformat intr-o vesta antiglonț, salvandu-i viața unui soldat ucrainean. An IPhone saved our Warrior's life. pic.twitter.com/2dhn6GFnIX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a condamnat, intr-un mesaj pe Twitter, faptul ca fortele ruse au distrus al doilea cel mai mare terminal de cereale din Ucraina, la Mykolaiv, afirmand ca este un alt atac rusesc cu rachete care contribuie la…

- Andra Petrescu e noua prezentatoare de știri de la Antena 1 . Ea face echipa cu Andreea Țopan și Valentin Butnaru de luni pana vineri, la Observator 12. Intr-un interviu pentru Libertatea, ea a povestit cum a ales aceasta cariera, dar și cum arata viața ei dincolo de camerele de filmat. Libertatea:…