- Consiliul Atlantic ii va acorda presedintelui Klaus Iohannis Premiul pentru conducere internationala remarcabila, pentru conducerea exemplara a Romaniei si pentru rolul sau de lider transatlantic si european. Ceremonia va avea loc in data de 8 mai, la Washington, DC. Premiille pentru Leadership Distins…

- Cuplul prezidențial și-a prelungit vizita oficiala in Coreea de Sud cu inca o zi potrivit site-ului Președinției coreene, iar aeronava de lux cu care calatorește va intra in spațiul aerian romanesc in jurul orei 18.00, potrivit jurnaliștilor de la Boarding Pass. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua in perioada 22 – 24 aprilie o vizita oficiala in Coreea de Sud, acolo unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…