- Ziarul Unirea Prețurile in Romania vor crește pana la 1 august. Anunțul oficial al managerilor din comerț Managerii chestionați de Institutul Național de Statistica estimeaza pentru perioada iunie – august o creștere a activitații in construcții și comerțul cu amanuntul, o creștere moderata a numarului…

- PREVIZIUNI Luni, 29 iunie - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - Sedinta Plenara a Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei - Institutul National de Statistica publica datele privind Tendintele in evolutia activitatii economice in perioada iunie-august…

- Consumul populației a scazut in aprilie Foto Agerpres Consumul populației a scazut în aprilie, cea de a doua luna în care România s-a aflat în stare de urgența. Cu toate acestea, în primele patru luni ale anului s-a înregistrat o creștere fața de perioada…

- Luni, 11 Mai - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Institutul National de Statistica publica datele privind miscarea naturala a populatiei in martie 2020 - Institutul National de Statistica publica datele…

- PREVIZIUNI Luni, 13 aprilie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 400 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - INS: Laptele colectat si productia…