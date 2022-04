Preturile au scazut in ciuda productiei mai mici a OPEC+, care a livrat in martie cu 1,45 milioane de barili pe zi (bpd) sub tintele sale proprii, deoarece productia din Rusia a inceput sa scada in urma sanctiunilor impuse de Occident, potrivit unui raport al aliantei de producatori vazut de Reuters. Rusia a produs in martie 10,018 milioane bpd, cu aproximativ 300.000 bpd sub tinta sa, pe baza surselor secundare, arata raportul. Pretul titeiului Brent a scazut cu 5,62 dolari, sau cu 5%, la 107,54 dolari pe baril, la ora 16:29 GMT (19:29 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului american West…