Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in aprilie pentru a 11-a luna consecutiv, ajungand la cel mai ridicat nivel din mai 2014, pe fondul avansului preturilor la zahar, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters, potrivit…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in aprilie pentru a 11-a luna consecutiv, ajungand la cel mai ridicat nivel din mai 2014, pe fondul avansului preturilor la zahar, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO),

- Datele publicate marti de Departamentul Muncii au mai aratat si o crestere a preturilor la producatori, in conditiile in care redeschiderea economiei s-a lovit de blocajele existente in lanturile de aprovizionare, constrangerile legate de capacitatea de productie si preturile mai mari ale marfurilor.…

- Prețurile alimentelor, la nivel mondial, in continua creștere. In luna martie a anului 2021 au atins cel mai ridicat nivel Prețul alimentelor, la nivel global, continua sa creasca, acesta tendința stimuland inflația și afectand consumatorii din intreaga lume. Indicele global al preturilor la produsele…

- Cresterea globala a preturilor alimentelor, nu da semne de incetinire, iar aceasta tendinta accelerata stimuleaza inflatia si afecteaza consumatorii din intreaga lume, informeaza Bloomberg.

- Tendinta de crestere globala a preturilor alimentelor, care stimuleaza inflatia si afecteaza consumatorii din intreaga lume, nu da semne de incetinire, informeaza Bloomberg. Indicele global al preturilor la produsele alimentare a inregistrat in luna martie 2021 cea de-a zecea luna consecutiva de crestere,…

- Tendinta de crestere globala a preturilor alimentelor, care stimuleaza inflatia si afecteaza consumatorii din intreaga lume, nu da semne de incetinire, informeaza Bloomberg, potrivit Agerpres. Indicele global al preturilor la produsele alimentare a inregistrat in luna martie 2021 cea de-a zecea luna…