- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in ianuarie la cel mai redus nivel din ultimii aproape trei ani, in urma declinului cotatiilor la cereale si carne, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.

- Ucraina a inceput sa exporte ceapa in Romania, tara care, anterior, importa in mod activ acest produs din Republica Moldova, transmite Glavkom, citata de Rador Radio Romania. „Romanii cumpara ceapa din Ucraina deoarece stocurile acestui produs in Republica Moldova au inceput sa scada, iar prețurile…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut cu 13,7% anul trecut, atenuand astfel temerile privind evolutia preturilor la alimente pe plan mondial, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.

- Prețurile mondiale la produsele alimentare au ramas neschimbate in noiembrie 2023. Pe parcursul anului, prețurile au scazut cu 10,7%. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la publicația Agenției ONU pentru Alimentație (FAO). Indicele FAO al prețurilor la alimente, care urmarește modificarile…