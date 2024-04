Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut pentru a saptea luna consecutiva, in februarie 2024, in principal ca urmare a degringoladei cotatiilor la cereale, care au contracarat cresterile de preturi la zahar si carne, a anuntat, vineri, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie…

- Preturile la zahar brut sunt asteptate sa inregistreze un salt anual de aproape 20% in 2024, pe masura ce piata mondiala va ajunge intr-o situatie de deficit in urmatorul sezon, arata rezultatele unui sondaj efectuat de Reuters in randul a 12 traderi si analisti.

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in ianuarie la cel mai redus nivel din ultimii aproape trei ani, in urma declinului cotatiilor la cereale si carne, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.

- Uniunea Europeana se confrunta cu riscul cresterii preturilor de consum si incetinirii activitatii economice din cauza perturbarilor provocate transportului maritim prin Marea Rosie, chiar daca impactul economic nu s-a facut resimtit pana acum, a declarat marti un inalt oficial european, potrivit Reuters.

- Produsele de consum s-au scumpit cu 10,4% in ultimele 12 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2023), anunța Insititutul Național de Statistica (INS). Cele mai mari creșteri ale preturilor au fost in sectorul serviciilor: 11,2%. Rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie 2023 la 6,6%, de la 6,72% in noiembrie,…