Prețul petrolului a crescut în contextul apariției variantei Omicron Prețul petrolului a crescut, miercuri, cu peste 2%, recuperand o parte din pierderile abrupte din ședința precedenta, in condițiile in care marii producatori se pregatesc sa discute despre cum sa raspunda la amenințarea asupra cererii aduse de varianta Omicron, scrie Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,90 dolari, sau 2,7%, la 71,13 […]

