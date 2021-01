Prețul grâului ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii şase ani, după ce Rusia, principalul exportator mondial, a anunţat că majorează taxa pe exporturi Prețul graului ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, dupa ce Rusia, principalul exportator mondial, a anuntat ca majoreaza taxa pe exporturi Cotatia graului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani la Bursa de la Chicago, dupa ce principalul exportator, Rusia, a anuntat ca intentioneaza sa majoreze taxa la exporturile de grau pana la 50 de euro pe tona, de la 1 martie si pana la 30 iunie. La bursa de la Chicago, contractul futures la grâu a atins cel mai ridicat nivel din 2014, iar la Paris cotaţia acestuia este în grafic pentru a înregistra… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

