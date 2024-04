Stiri pe aceeasi tema

- Vedem ca toate impozitele cresc, dar crește și deficitul, susține avocatul Gabriel Biriș, fost secretar de Stat in Ministerul Finanțelor. „Poate ca nu putem plati cat pot ei risipi. Atunci poate ca ar trebui pusa un pic de frana pe cheltuieli”, susține el.

- Taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor taxe, potrivit unei analize EY Romania.…

- Primaria municipiului anunta contribuabilii ca sambata, 23 martie, casieria de impozite și taxe locale va fi deschisa intre orele 8:00-12:30, iar in perioada 25-28 martie va funcționa cu program prelungit, zilnic intre orele 8:00-18:00. Impozitele și taxele locale datorate pentru primul semestru al…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a vorbit despre zvonurile privind o posibila creștere a taxelor.„Pe principiul „nu lasa adevarul sa strice o știre buna”, dupa o discuție foarte corecta despre perspectivele macroeconomice ale Romaniei prin prisma scenariilor potențiale prezentate de organismele…

- „Domnule ministru Bolos, decat sa insirati jumatate de ora cifre si rapoarte in care nu crede nimeni, mai bine spuneati simplu – m-a pus PSD sa pun aceasta taxa pe necazul oamenilor, m-a pus PSD sa cresc taxele, contributiile sociale, accizele, sa cresc impozitele pentru mediul de afaceri, m-a pus PSD…

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…

- BANI… Fermierii vasluieni care cresc vaci și bivolițe vor primi subvenții de la stat in valoare de o suta de euro/animal. Tot ce trebuie sa faca este sa depuna pana pe 21 martie (inclusiv) cereri de finanțare la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Vaslui. Ajutorul de stat are drept…

- Stai in Capitala, trebuie sa scoți bani mai mulți din buzunare! Impozitele și taxele locale din București ar putea fi majorate din 2025, conform unui proiect aflat in dezbatere publica. Taxe locale mai mari pentru bucureșteni din 2025 Vești proaste pentru romanii care locuiesc in București! Primaria…