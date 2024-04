Cu ochii pe postul lui Juergen Klopp

Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool il vrea pe Arne Slot in locul lui Jurgen Klopp, iar antrenorul lui Feyenoord a confirmat negocierile dintre cele doua cluburi. Campion cu Feyenoord și finalist Conference League, Slot a declarat ca vrea la Liverpool. Insa primul pas e reprezentat de negocierile dintre cele doua echipe. Olandezul…

- Naționala Romaniei va avea parte de un adversar in plina ascensiune diseara, la amicalul de pe Arena Naționala cu Irlanda de Nord. Conor Bradley, fundașul dreapta al lui Liverpool, in varsta de doar 20 de ani, e starul pe care „gurile de foc” ale lui Iordanescu trebuie sa-l depașeasca. ...

- FC Liverpool, liderul din Premier League, a obținut o victorie in extremis in deplasarea de la Nottingham Forest. Cormoranii s-au impus cu 1-0, grație golului marcat in minutul 90+9 de atacantul uruguayan Darwin Nunez. Elevii antrenorului Juergen Klopp, fara idei sau ocazii veritabile in fata „padurarilor”,…

- Atacantul egiptean Mohamed Salah, accidentat la o coapsa, in luna ianuarie la echipa nationala, a reluat antrenamentele alaturi de fotbal engleza de fotbal Liverpool si ar putea reveni in curand pe teren, a anuntat, vineri, antrenorul Juergen Klopp in ajunul meciului din Premier League cu Brentford,…

- FC Liverpool, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins fara drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 4-1, formatia Chelsea Londra, miercuri seara, intr-un meci din etapa a 22-a a sezonului.Golurile au fost marcate de Diogo Jota (23), Conor Bradley (59), Dominik Szoboszlai (65) si…