- Victorie in extremis pentru Liverpool in etapa 27 de Premier League, 1-0 cu Nottingham Forest, golul victoriei fiind inscris de Darwin Nunez in minutul 90+9. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show nou marca GSP.ro. Urmatoarea ediție: vineri, 15 martie, ora 14:00. Dintre…

- Erling Haaland a marcat sambata doua goluri, primele de la revenirea dupa accidentare. Manchester City a obținut astfel, o victorie pe teren propriu cu 2-0 in fața echipei Everton, amenințata cu retrogradarea. Cetațenii urca provizoriu pe primul loc in clasamentul Premier League. Echipa lui…

- FC Liverpool, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins fara drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 4-1, formatia Chelsea Londra, miercuri seara, intr-un meci din etapa a 22-a a sezonului.Golurile au fost marcate de Diogo Jota (23), Conor Bradley (59), Dominik Szoboszlai (65) si…

- Dupa 8 zile de pauza, Premier League revine cu etapa 22, o runda care propune mai multe dueluri interesante, indeosebi incleștarea dintre Liverpool și Chelsea. Meciul dintre Nottingham Forest și Arsenal, programat marți, ora 21:30, deschide runda din campionatul Angliei. Partida Wolves - Manchester…

- Liverpool a revenit in fruntea clasamentului Premier League, primul gol in campionat al lui Darwin Nunez dupa aproape doua luni contribuind marți la o victorie cu 2-0 pe terenul lui Burnley, echipa ce se lupta pentru evitarea retrogradarii. Cormoranii au

- Echipa engleza FC Liverpool a intrecut marti seara, in deplasare, scor 2-0, echipa Burnley, in etapa a 19-a din Premier League. „Cormoranii” sunt lideri in campionat.Pe Turf Moor, Burnley nu a fost capabila sa fie o adversara de calibru pentru trupa lui Jurgen Klopp. Liverpool a deschis scorul din…

- Nottingham Forest a obtinut o victorie surprinzatoare marti, in prologul etapei a 18-a din Premier League, dupa ce a invins in deplasare, cu 3-1, pe Newcastle United. Gazdele au deschis scorul, in minutul 23, din penalty, prin Alexander Isak, insa „padurarii” au marcat trei goluri prin Chris Wood (45+1,…

- Arsenal Londra a invins pe teren propriu cu scorul de 2-0 pe Brighton, in etapa a 17-a din Premier League și a urcat pe primul loc al clasamentului, inaintea duelului dintre Liverpool și Manchester United.