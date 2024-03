Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City și Chelsea se infrunta in etapa #25 din Premier League. Meciul are loc de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show nou marca GSP.ro. Duminica, 18 februarie, ora 13:00.…

- Echipa engleza FC Liverpool a invins sambata, in deplasare, scor 4-1, gruparea Brentford, in cadrul etapei a 25-a din Premier League, potrivit news.ro. Prima repriza de pe Gtech Community Stadium a fost una echilibrata, in care gazdele au evoluat bine insa elevii lui Klopp au lovit in minutul 35,…

- Etapa 23 a sezonului de Premier League s-a incheiat, runda 24 bate la ușa. Manchester City, marea caștigatoare de pe urma rezultatelor din etapa precedenta, va deschide noua runda, sambata, 10 februarie, cu Everton vizitatoare. Prilej pentru formația lui Pep Guardiola de a urca, macar provizoriu, pe…

- Arsenal continua cursa de urmarire a liderului Liverpool, dupa ce s-a impus vineri pe terenul echipei Nottingham Forest (2-1). Tot vineri, Aston Villa a fost invinsa acasa de Newcastle (3-1) și ramane pe locul 4 in clasament.

- Dupa 8 zile de pauza, Premier League revine cu etapa 22, o runda care propune mai multe dueluri interesante, indeosebi incleștarea dintre Liverpool și Chelsea. Meciul dintre Nottingham Forest și Arsenal, programat marți, ora 21:30, deschide runda din campionatul Angliei. Partida Wolves - Manchester…

- Formatia Liverpool a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Newcastle, intr-un meci contand pentru etapa a XX-a a campionatului Angliei, scrie news.ro.Pentru Liverpool au marcat Salah, in minutele 49 si 86 (penalti), Jones, in minutul 74, si Gakpo, in minutul 78, in timp ce pentru…

- Manchester City a urcat pe podium dupa ce a invins-o cu scorul de 2-0 pe Sheffield United, sambata pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Angliei, informeaza AFP.Campioana europeana en titre nu a stralucit in meciul contra "lanternei rosii" din Premier League,…

- Am ajuns la jumatatea sezonului de Premier League, iar lupta pentru titlu este mai incinsa decat oricand, doar 6 puncte desparțind liderul Liverpool de Tottenham, a cincea clasata. GSP.ro va prezinta 7 aspecte de urmarit in etapa 20 a campionatului englez, prima a returului. Runda 19 din Premier League…