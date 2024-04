Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scazut, moneda americana fiind cotata la 4,6085 lei, in urcare cu 1,93 bani (+ 0,42%), comparativ cu miercuri, cand s-a situat la 4,5892 lei.De asemenea, moneda nationala s-a depreciat si in raport cu francul elvetian, calculat de BNR la 5,0914 lei, in crestere…

- Pretul spot al aurului a depasit joi pentru prima data pragul de 2.200 de dolari uncia, dupa ce Rezerva Federala americana a anuntat ca exista perspective pentru mai multe reduceri de dobinda in acest an, ceea ce sugereaza ca oficialii Fed nu sint alarmati de recentul avans al inflatiei, transmite Bloomberg.…

- Cursul afișat joi pentru un gram de aur a fost de 323,3234 lei, in creștere cu peste 5 lei fața de cotația anterioara. Procentual, creșterea a fost de 1,71%, potrivit datelor BNR. sursa: BNREste vorba de cea mai mare creștere de la o zi la alta din ultimele trei luni și jumatate. In ziua de 4 decembrie…

- Petrolul a atins maxime ale mai multor luni, pentru a doua sesiune consecutiva, in timp ce traderii au evaluat modul in care recentele atacuri ale Ucrainei asupra rafinariilor rusesti ar afecta livrarile globale de petrol, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate…

- Prețul aurului a explodat. Gramul de aur s-a scumpit luni cu 1,0391 lei (0,33%), ajungand la o cotatie de 317,9323, de la 316,8932, cat anuntase vineri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record, potrivit Agerpres. Moneda nationala s-a apreciat luni in raport cu euro,…

- Gramul de aur s-a scumpit joi cu 4,2682 lei (1,37%), ajungand la o cotatie de 316,5574, de la 312,2892, cat anuntase miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record.

- Preturile aurului ar putea inchide anul cu pana la 10% peste nivelurile actuale, pe fondul posibilelor reduceri ale ratelor dobanzii, anticipeaza analistii bancii elvețiene UBS, in ciuda scaderilor de la inceputul anului 2024.

- Cardurile microSD obișnuiau sa fie cel mai popular accesoriu pentru un telefon inteligent; poate mai popular decat husele. Doar ca tehnologia a evoluat, iar smartphone-urile moderne vin cu sute de GB spațiu de stocare, unele atingand chiar și capacitatea de 1TB. Asta a știrbit mult din popularitatea…