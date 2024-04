Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 aprilie 2024, in jurul orei 03.50, polițiștii Postului de Poliție Bistra au depistat un tanar de 26 de ani, din comuna Vidra, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza comunei Bistra, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa posede permis de conducere…

- Astazi, 16 aprilie 2024, in jurul orei 01.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Calea Moților din Alba Iulia, un autoturism care era condus de un tanar de 29 de ani, din Campeni. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din…

- Vineri, 15 martie 2024, in jurul orei 21.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Ștefan cel Mare din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din comuna Stremț. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire…

- Joi, 14 martie 2024, in jurul orei 03.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 20 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Al. I. Cuza din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar, cercetarile…

- Joi, 29 februarie 2024, in jurul orei 20.00, polițiștii Postului de Poliție Meteș au oprit, pentru control, pe DN 74, pe raza localitații Poiana Ampoiului, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Zlatna, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…

- Joi, 22 februarie 2024, in jurul 13.00, polițiștii Postului de Poliție Blandiana au depistat un barbat de 73 de ani, din comuna Saliștea, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mica din comuna Saliștea, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Vineri, 9 februarie 2024, in jurul orei 01.20, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș, sprijiniți de polițiștii Serviciului Rutier, au oprit, pentru control, pe strada Traian din localitatea Unirea, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din Buhuși, județul Bacau.…

- Duminica, 28 ianuarie 2024, in jurul orei 19.10, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au oprit, pentru control, pe strada Decebal din Teiuș, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din Teiuș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare,…