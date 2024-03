Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 29 februarie 2024, in jurul orei 20.00, polițiștii Postului de Poliție Meteș au oprit, pentru control, pe DN 74, pe raza localitații Poiana Ampoiului, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Zlatna, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…

- Duminica, 25 februarie 2024, in jurul orei 00,30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Vineri, 9 februarie 2024, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 19 ani, din comuna Ighiu, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa…

- Vineri, 19 ianuarie 2024, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 35 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 762, pe raza comunei Vidra, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Duminica, 7 ianuarie 2024, in jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din municipiul Aiud. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- Duminica, 7 ianuarie 2024, in jurul orei 00.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 29 de ani, din comuna Farau, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107D, pe raza comunei Hoparta, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…

- Ieri, 1 ianuarie 2024, in jurul orei 04.00, polițiștii din Abrud au depistat un tanar de 24 de ani, din comuna Horea, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Marți, 26 decembrie 2023, in jurul orei 20.45, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Loman, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…