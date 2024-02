Stiri pe aceeasi tema

- HSBC a declarat in iunie 2022 ca a convenit sa vanda un pachet de 100% din unitate, HSBC Bank (RR) LLC, catre Expobank. Moscova a inasprit constant restrictiile privind vanzarile de active straine, de atunci, bancile cerand aprobarea presedintelui Putin pentru orice tranzactie. HSBC si Expobank nu au…

- Uniunea Europeana se pregateste sa impuna Rusiei un nou pachet de sanctiuni, inaintea implinirii a doi ani de la declansarea invaziei ruse care a declansat razboiul din Ucraina, informeaza Agerpres, care preia dpa.Sanctiunile vor fi extinse semnificativ, incluzand peste 200 de persoane si organizatii…

- „Ridicați avioanele”, indeamna generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei Statelor Unite in Europa. Ben Hodges este de parere ca țari NATO ar trebui sa doboare rachetele lansate de Rusia asupra infrastructurii civile a Ucrainei, comparand situația cu ceea ce se intampla acum in Marea Roșie, scrie…

- Puterea navala este din nou in centrul competiției globale și al conflictului. Oceanele și marile lumii devin din nou o preocupare majora in competițiile globale. In Orientul Mijlociu, grupul rebel Houthi amenința transportul in Marea Roșie, perturband comerțul global. La 12 ianuarie, SUA și Marea Britanie…

- De astazi, BRICS a crescut oficial cu cinci state. Despre aceasta relateaza Daily News Egypt. Egiptul, Etiopia, Iranul, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite și Egiptul s-au alaturat organizației. Anterior, aceasta includea doar Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, de la primele litere ale…

- O victorie a Rusiei in razboi ar putea aduce un val de atrocitați impotriva ucrainenilor, o anulare a identitații ucrainene și un control totalitar asupra culturii, educației și exprimarii, avertizeaza un expert al influentului think-tank The Atlantic Council intr-o analiza pentru revista Foreign Policy,…

- Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk,…

- Iuri Usakov, consilierul prezidențial pentru politica externa, a anunțat, luni, ca președintele rus Vladimir Putin planuiește sa viziteze Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudita in aceasta saptamana, pentru negocieri, relateaza agenția rusa de presa RIA Novosti.In Arabia Saudita, va fi o „vizita de…