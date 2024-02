Prețul gazelor naturale ar scădea la vecinii bulgari Scade prețul gazelor naturale la vecini? Comisia de reglementare in domeniul Energiei din Bulgaria (EWRC) examineaza propunerea furnizorului de gaze Bulgargaz de scadere a pretului gazelor naturale cu 18%, in martie, comparativ cu februarie, transmit BTA si Novinite. De la 1 martie, noul pret al gazelor ar urma sa se situeze la aproximativ 58 leva per MWh. Tariful, care nu include accizele si TVA, vine pe fondul scaderii cotatiilor la gaze in Europa, noteaza agerpres.ro . Bulgargaz va notifica EWRC in legatura cu estimarea sa finala la 1 martie, urmand sa tina seama de cotatiile la gaze pe piata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

