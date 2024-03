Stiri pe aceeasi tema

- Scade prețul gazelor naturale la vecini? Comisia de reglementare in domeniul Energiei din Bulgaria (EWRC) examineaza propunerea furnizorului de gaze Bulgargaz de scadere a pretului gazelor naturale cu 18%, in martie, comparativ cu februarie, transmit BTA si Novinite. De la 1 martie, noul pret al gazelor…

- Autoconsumul individual și colectiv de energie, prin utilizarea panourilor fotovoltaice, intampina tot mai multe probleme, semnaleaza Comitetul Economic și Social European. Una dintre acestea este stocarea in baterii, care tripleaza, practic, prețul pe kWh. Mai mult, procesul de extracție a litiului…

- Prețurile la gaze din SUA ajustate in funcție de inflație s-au micșorat, ajungind la cele mai scazute niveluri din ultimii 30 de ani. O iarna blinda și creșterea continua a producției au lasat piața cu un surplus de aprovizionare. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters Contractele…

- Ucraina a inceput sa exporte ceapa in Romania, tara care, anterior, importa in mod activ acest produs din Republica Moldova, transmite Glavkom, citata de Rador Radio Romania. „Romanii cumpara ceapa din Ucraina deoarece stocurile acestui produs in Republica Moldova au inceput sa scada, iar prețurile…

- Ionuț Lupu, noul șef al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), incepand de marți, a dezvaluit intr-un scurt interviu acordat Ziarului Puterea care sunt prioritațile mandatului sau: plata subvențiilor catre fermieri, egalizarea salariilor funcționarilor din teritoriu cu cele de la…

- Uniunea Europeana va extinde cu inca 12 luni plafonarea preturilor la gaze, ca o protectie contra unor posibile socuri ale preturilor la energie, dupa ce ministrii Energiei din UE au sprijinit marti planul, transmite Reuters. Prima data, UE a convenit limitarea pretului gazelor in decembrie 2022, dupa…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE In cadrul sesiunii sale plenare din decembrie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a analizat activitatea desfașurata de Președinția spaniola a UE in al doilea semestru al anului 2023 și a abordat provocarile viitoare pentru Europa. Economie și finanțe,…

- Joi, Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat un nou apel oficial pentru urgentarea procedurilor de acces in spațiul Schengen a Romaniei și Bulgariei, fara impunerea de condiții suplimentare. Rezoluția CESE a fost confirmata de vicepreședintele Comitetului, Laurențiu Plosceanu. Redam in…