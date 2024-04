Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a publicat marti un raport privind productia si livrarea de vehicule in primul trimestru al acestui an, documentul aratand ca livrarile au scazut cu 8,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cu 20% fata de ultimul trimestru al anului trecut, scrie CNBC, citat de Ziarul Financiar. Astfel,…

- CEO-ul Xiaomi, Lei Jun, a declarat ca versiunea standard a vehiculului SU7 se va vinde cu 215.900 de yuani (30.408 USD) in tara – un pret despre care el a recunoscut ca ar insemna ca fiecare masina va fi comercializata in pierdere. Pretul automobilului Model 3 al Tesla porneste de la 245.900 de yuani…

- Desi nu este obligatoriu, votul este un alt obstacol pentru planurile producatorului de vehicule electrice din SUA de a dubla capacitatea fabricii la o productie de baterii cu o capacitate de 100 gigawati ora si 1 milion de masini pe an, astfel incat sa domine piata europeana de vehicule electrice.…

- Prețul acțiunilor Nvidia, care și-a pastrat și anul acesta statutul de vedeta al bursei americane in ceea ce privește randamentul pe bursa, s-a apreciat cu aproape 500 de miliarde de dolari de la inceputul lui 2024, aproape cat capitalizarea totala a Tesla, arata Markets Insider.

- Dintotdeauna, tehnologia de curse a ajutat producatorii auto in dezvoltarea de automobile. Nici producatori ca Nissan sau grupul Jaguar Land Rover nu fac excepție, deoarece incearca sa recupereze terenul pierdut in fața liderilor in vehicule electrice precum Tesla. Prin urmare, aceștia se bazeaza pe…

- Compania de inchirieri auto Hertz vinde aproximativ 20.000 de vehicule electrice, inclusiv Tesla, din flota sa din Statele Unite, la circa doi ani dupa un acord cu producatorul auto pentru a oferi vehiculele sale in sistem de inchiriere, semn ca cererea pentru vehicule electrice a scazut. Hertz va opta…

- Constructorul american de automobile electrice Tesla va suspenda timp de doua saptamani cea mai mare parte a activitatilor de productie de la uzina sa din Germania, in apropierea Berlinului, din cauza perturbarilor de aprovizionare provocate de atacurile din Marea Rosie, scrie digi24.ro .

