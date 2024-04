Artistul Radu Oreian radiografiază condiția umană până „Aproape de os”, într-o expoziţie la ICR New York

Institutul Cultural Român de la New York (ICRNY), în parteneriat cu 1969 Gallery din New York, prezintă expoziția de artă contemporană „Aproape de os”/ “Close to the Bone”… [citeste mai departe]